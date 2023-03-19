Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Нью-Йорк побеждает Денвер, Клипперс уступают Орландо
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" - "Денвер"
116:110 (36:28, 26:39, 29:24, 25:19)
"Клипперс" - "Орландо"
108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39)
"Индиана" - "Филадельфия"
121:141 (24:34, 37:38, 34:34, 26:35)
"Торонто" - "Миннесота"
122:107 (32:26, 34:32, 28:27, 28:22)
"Вашингтон" - "Сакраменто"
118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)
"Чикаго" - "Майами"
113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)
"Мемфис" - "Голден Стейт"
133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)
"Юта" - "Бостон"
118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)
Популярное сейчас
- Холанд стал шестым игроком из АПЛ, которому удалось забить 40+ голов за сезон
- Конте публично раскритиковал руководство Тоттенхэма
- Возвращение на победный путь. Верес - Днепр-1 0:1. Обзор матча, видео гола
- Прометей - Бург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО