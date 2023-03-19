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НБА. Нью-Йорк побеждает Денвер, Клипперс уступают Орландо

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Денвер, Клипперс уступают Орландо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" - "Денвер"

116:110 (36:28, 26:39, 29:24, 25:19)

"Клипперс" - "Орландо"

108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39)

"Индиана" - "Филадельфия"

121:141 (24:34, 37:38, 34:34, 26:35)

"Торонто" - "Миннесота"

122:107 (32:26, 34:32, 28:27, 28:22)

"Вашингтон" - "Сакраменто"

118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)

"Чикаго" - "Майами"

113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)

"Мемфис" - "Голден Стейт"

133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)

"Юта" - "Бостон"

118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)

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