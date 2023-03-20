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НБА. Лейкерс без Леброна переиграли Орландо Мэджик, Милуоки Бакс оказались сильнее Торонто Рэпторс

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Лейкерс без Леброна переиграли Орландо Мэджик, Милуоки Бакс оказались сильнее Торонто Рэпторс

Фото: sportbox

Новина українською

20 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно восемь матчей.

"Оклахома-Сити Тандер" – "Финикс Санз" – 124:120

"Бруклин Нетс" – "Денвер Наггетс" – 102:108

"Сан-Антонио Спёрс" – "Атланта Хоукс" – 126:118

"Детройт Пистонс" – "Майами Хит" – 100:112

"Хьюстон Рокетс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 107:117

"Милуоки Бакс" – "Торонто Рэпторс" – 118:117

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 102:117

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Орландо Мэджик" – 111:105

В Лос-Анджелесе (США) "Лейкерс" принимали "Орландо Мэджик". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

Стоит отметить, что лидер "Лейкерс" Леброн Джейм не смог помочь команде из-за травмы.

Самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский защитник Остин Ривз, набравший 35 очков, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.

Самым результативным у гостей стал итальянский форвард Паоло Банкеро. На его счету 21 очко, шесть подборов и три передачи.

В паралельном матче "Милуоки Бакс" принимал "Торонто Рэпторс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:111.

Лучший результат у "Милуоки" стал звёздный легкий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 22 очка, 13 подборов и десять передач. Центровой Брука Лопес набрал 26 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи.

Стоит отметить, что у Адетокунбо этот трипл-дабл стал четвёртым в нынешнем сезоне и 33-м во всей его профессиональной карьере в НБА.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 23 очка, четыре подбора и 11 передач.

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