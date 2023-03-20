Главный тренер Лейкерс рассказал, когда Леброн Джеймс вернется на площадку

Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм рассказал, когда лидер команды Леброн Джеймс вернется на площадку.

"Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернётся в состав", – приводит слова Хэма ESPN.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи