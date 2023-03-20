Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Лейкерс рассказал, когда Леброн Джеймс вернется на площадку
Баскетболист восстанавливается от травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм рассказал, когда лидер команды Леброн Джеймс вернется на площадку.
"Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернётся в состав", – приводит слова Хэма ESPN.
Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи
Популярное сейчас
- "Он великолепен". Экс-игрок Арсенала оценил влияние Зинченко на игру канониров
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- "Для всех это холодный душ". Пресс-аташе Руха об увольнении Кучука
- Джа Моранту вынесли вердикт за демонстрацию пистолета в ночном клубе
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО