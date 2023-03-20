  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Он провел рекордное количество матчей в лиге

Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

Лидер БИПЫ-Сборной Одесской области Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги по количеству игр.

Сейчас у Рябчука 457 игр, которые он провел за Химик и Киев-Баскет. Этот сезон Рябчук проводит в БИПЕ.

На втором месте остался Дмитрий Глебов (450 матчей), топ-3 замкнул Станислав Тимофеенко (448 матчей).

Топ-10 игроков Суперлиги по количеству сыгранных матчей:

1. Александр Рябчук - 457

2. Дмитрий Глебов – 450

3. Станислав Тимофеенко – 448

4. Александр Кольченко – 423

5. Сергей Попов – 420

6. Максим Сандул – 383

7. Александр Сизов – 378

8. Алексей Онуфриев – 375

9. Владимир Конев – 372

10. Михаил Анисимов - 371

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Лейкерс рассказал, когда Леброн Джеймс вернется на площадку
yellow-arrow
НБА. Лейкерс без Леброна переиграли Орландо Мэджик, Милуоки Бакс оказались сильнее Торонто Рэпторс
yellow-arrow
НБА. Нью-Йорк побеждает Денвер, Клипперс уступают Орландо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Станислав Тимофеенко Дмитрий Глебов Александр Рябчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде