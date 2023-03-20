Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги
Он провел рекордное количество матчей в лиге
Фото: ФБУ
Лидер БИПЫ-Сборной Одесской области Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги по количеству игр.
Сейчас у Рябчука 457 игр, которые он провел за Химик и Киев-Баскет. Этот сезон Рябчук проводит в БИПЕ.
На втором месте остался Дмитрий Глебов (450 матчей), топ-3 замкнул Станислав Тимофеенко (448 матчей).
Топ-10 игроков Суперлиги по количеству сыгранных матчей:
1. Александр Рябчук - 457
2. Дмитрий Глебов – 450
3. Станислав Тимофеенко – 448
4. Александр Кольченко – 423
5. Сергей Попов – 420
6. Максим Сандул – 383
7. Александр Сизов – 378
8. Алексей Онуфриев – 375
9. Владимир Конев – 372
10. Михаил Анисимов - 371
Популярное сейчас
- Сборная Украины отправилась в Англию
- Медведев угрожает ударом гиперзвуковой ракетой по суду в Гааге после выдачи ордера на арест Путина
- Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации
- Джабари Смит точным трёхочковым вырвал победу для Хьюстона на последних секундах матча. Видео
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО