Лидер БИПЫ-Сборной Одесской области Александр Рябчук установил рекорд мужской Суперлиги по количеству игр.

Сейчас у Рябчука 457 игр, которые он провел за Химик и Киев-Баскет. Этот сезон Рябчук проводит в БИПЕ.

На втором месте остался Дмитрий Глебов (450 матчей), топ-3 замкнул Станислав Тимофеенко (448 матчей).

Топ-10 игроков Суперлиги по количеству сыгранных матчей:

1. Александр Рябчук - 457

2. Дмитрий Глебов – 450

3. Станислав Тимофеенко – 448

4. Александр Кольченко – 423

5. Сергей Попов – 420

6. Максим Сандул – 383

7. Александр Сизов – 378

8. Алексей Онуфриев – 375

9. Владимир Конев – 372

10. Михаил Анисимов - 371