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Джа Морант пропустит игру с Далласом несмотря на окончание дисквалификации

Баскетбол
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Баскетболист не поможет своей команде

Джа Морант пропустит игру с Далласом несмотря на окончание дисквалификации

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Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант не примет участия в матче с "Даллас Маверикс", несмотря на окончание восьмиматчевой дисквалификации.

Морант отбыл свою восьмиматчевую дисквалификацию. Однако в "Мемфисе" не сообщили, когда их разыгрывающий вернётся к игре. Главный тренер "Гриззлиз" Тейлор Дженкинс сказал, что Моранту нужно время, чтобы восстановить силы, прежде чем снова играть.

Напомним, Джа Морант был дисквалифицирован НБА на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

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В статье: Джа Морант
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