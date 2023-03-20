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Кубок Турции по баскетболу отменён из-за последствий землетрясений
Это уже не первая отмена Кубка
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Турция не будет проводить Кубок в этом сезоне, так как национальная федерация не смогла найти даты для проведения соревнований, сообщает издание Basket News.
9 февраля Турецкая федерация баскетбола (ТФБ) приняла решение отложить все матчи лиги в связи с последствиями землетрясений. Также было объявлено о переносе кубковых игр на более поздний срок.
Это уже второй раз за три года, когда Кубок Турции не проводится.
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