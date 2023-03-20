Кубок Турции по баскетболу отменён из-за последствий землетрясений

Турция не будет проводить Кубок в этом сезоне, так как национальная федерация не смогла найти даты для проведения соревнований, сообщает издание Basket News.

9 февраля Турецкая федерация баскетбола (ТФБ) приняла решение отложить все матчи лиги в связи с последствиями землетрясений. Также было объявлено о переносе кубковых игр на более поздний срок.

Это уже второй раз за три года, когда Кубок Турции не проводится.