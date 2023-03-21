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НБА. Голден Стэйт обыграл Хьюстон, Чикаго в овертайме переиграл Филадельфию
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно шесть матчей.
"Филадельфия Сиксерс" – "Чикаго Буллз" – 105:109 ОТ
"Шарлотт Хорнетс" – "Индиана Пэйсерс" – 115:109
"Нью-Йорк Никс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 134:140
"Мемфис Гриззлиз" – "Даллас Маверикс" – 112:108
"Хьюстон Рокетс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 108:121
"Юта Джаз" – "Сакраменто Кингз" – 128:120
В последнем матче самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 37 очков, четыре подбора и семь передач.
В Хьюстоне местная команда принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:108.
Самым результативным игроком у "Хьюстона" стал американский форвард Тари Исон, заработавший дабл-дабл: 21 очко, 12 подборов и одну передачу. У гостей отметился американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 30 очков, семь подборов и пять передач.
В паралельном матче в Мемфисе (США) "Мемфис Гриззлиз" принимал "Даллас Маверикс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:108.
Самым результативным игроком у "Мемфиса" стал американский форвард Джарен Джексон, который набрал 28 очков, четыре подбора и одну передачу.
В "Далласе" лучший результат показал американский разыгрывающий Кайри Ирвинг. На его счету 28 очков, четыре подбора.
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