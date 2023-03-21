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Шарлотт Хорнетс продаёт билеты на домашние матчи за $ 1

Баскетбол
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Интересный ход

Шарлотт Хорнетс продаёт билеты на домашние матчи за $ 1

фото - bleacherreport.com

Новина українською

Команда Национальной баскетбольной лиги "Шарлотт Хорнетс" снизила цену для зрителей на домашние матчи. Это происходит на фоне новости о том, что легенда баскетбола Майкл Джордан решил расстаться с контрольным пакетом акций клуба.

На матч с "Индианой Пэйсерс" стандартный входной билет стоил $ 15. Однако за несколько часов до начала встречи на сайте можно было выкупить билет всего за $ 1.

Майкл Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 миллионов.

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В статье: Шарлотт Хорнетс
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