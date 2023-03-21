  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Шакил О'Нил рассказал о своем состоянии после операции
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шакил О'Нил рассказал о своем состоянии после операции

Баскетбол
(1 голосов)

У легенды все в порядке

Шакил О'Нил рассказал о своем состоянии после операции

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

"Обращаюсь ко всем, кто беспокоится. Во-первых, огромное вам всем спасибо. И, наконец, я в порядке. Просто нужно было сделать кое-какую операцию. Сейчас я в порядке и нет повода для беспокойства", — написал О’Нил.

Согласно слухам, 51-летний О’Нил перенёс операцию на бедре, которая прошла успешно, и в данный момент проходит реабилитацию.

По теме
yellow-arrow
Шарлотт Хорнетс продаёт билеты на домашние матчи за $ 1
yellow-arrow
НБА. Голден Стэйт обыграл Хьюстон, Чикаго в овертайме переиграл Филадельфию
yellow-arrow
Кубок Турции по баскетболу отменён из-за последствий землетрясений
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде