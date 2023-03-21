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Шакил О'Нил рассказал о своем состоянии после операции
У легенды все в порядке
Фото: instagram.com/shaq
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.
"Обращаюсь ко всем, кто беспокоится. Во-первых, огромное вам всем спасибо. И, наконец, я в порядке. Просто нужно было сделать кое-какую операцию. Сейчас я в порядке и нет повода для беспокойства", — написал О’Нил.
Согласно слухам, 51-летний О’Нил перенёс операцию на бедре, которая прошла успешно, и в данный момент проходит реабилитацию.
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