В возрасте 80 лет умер член Зала славы НБА

Уиллис Рид, выигравший два чемпионата НБА за свою легендарную карьеру в составе "Нью-Йорк Никс", скончался в возрасте 80 лет, пишет Национальная ассоциация баскетбольных пенсионеров.

Рид отыграл все свои 10 сезонов в НБА с 1964 по 1974 год в составе "Никс". Пять раз он был включен в символическую сборную сезона, семь раз попадал в команду всех звезд и стал MVP матча всех звезд в сезоне 1969/70.

В 1982 году был введён в зал славы НБА. В 1996 году Уиллис Рид вошёл в число 50 величайших игроков в истории лиги.