  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В возрасте 80 лет умер член Зала славы НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В возрасте 80 лет умер член Зала славы НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Уиллис Рид провел отличную карьеру

В возрасте 80 лет умер член Зала славы НБА

Новина українською

Уиллис Рид, выигравший два чемпионата НБА за свою легендарную карьеру в составе "Нью-Йорк Никс", скончался в возрасте 80 лет, пишет Национальная ассоциация баскетбольных пенсионеров.

Рид отыграл все свои 10 сезонов в НБА с 1964 по 1974 год в составе "Никс". Пять раз он был включен в символическую сборную сезона, семь раз попадал в команду всех звезд и стал MVP матча всех звезд в сезоне 1969/70.

В 1982 году был введён в зал славы НБА. В 1996 году Уиллис Рид вошёл в число 50 величайших игроков в истории лиги.

По теме
yellow-arrow
Шакил О'Нил рассказал о своем состоянии после операции
yellow-arrow
Шарлотт Хорнетс продаёт билеты на домашние матчи за $ 1
yellow-arrow
НБА. Голден Стэйт обыграл Хьюстон, Чикаго в овертайме переиграл Филадельфию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде