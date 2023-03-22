НБА. Оклахома с минимальным счетом обыграла Клипперс, 36 очков Тейтума помогли Бостону разгромить Сакраменто

22 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно шесть матчей.

"Орландо Мэджик" – "Вашингтон Уизардс" – 122:112

"Атланта Хоукс" – "Детройт Пистонс" – 129:107

"Бруклин Нетс" – "Кливленд Кавальерс" – 109:115

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 119:84

"Сакраменто Кингз" – "Бостон Селтикс" – 109:132

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 100:101

В последнем матче дня самым результативным игроком стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 31 очко, семь подборов и четыре передачи.

В Сакраменто (США) местная комана принимала "Бостон Селтикс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:132.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 36 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Джейлен Браун также отметился хорошей игрой: 27 очков, пять подборов и четыре ассиста. Дабл-дабл набрал разыгрывающий Деррик Уайт: 20 очков, семь подборов и 10 передач.