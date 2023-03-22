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ВИДЕО. Пол Джордж получил травму в матче с Оклахомой

Баскетбол
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Игрок выбыл на неопределенный срок

ВИДЕО. Пол Джордж получил травму в матче с Оклахомой

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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе "Крипто.ком Арена" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:100.

В четвёртой четверти матча Пол Джордж при приземлении неудачно столкнулся коленом с форвардом "Тандер" Лугенцом Дортом.

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В статье: Пол Джордж
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