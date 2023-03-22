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Прометей добыл 10-ю победу в Еврокубке
Соперником нашей команды была Клуж-Напока
Фото: prometeybc
22 марта "Прометей" обыграл "Клуж-Напоку" в матче Еврокубка. Поединок начался с рывка украинской команды 13:0. В середине четверти хозяева площадки стали находить свою игру, однако "Прометей" сумел оставить четверть за собой - 28:22.
Во второй десятиминутке украинский клуб вернул себе гандикап "10+", после чего "Клуж" через несколько минут снова приблизился к "красно-белым".
На большой перерыв команды ушли с преимуществом нашей команды в 5 пунктов (51:46), которая оставляла шансы на победу и хозяевам площадки.
После перерыва обе команды действовали нестабильно, при этом "Прометей" не терял лидерство в счете и в итоге "красно-белые" одержали юбилейную 10 победу подряд в Еврокубке.
22 марта. EuroCup. Групповой раунд. Группа А
БК "У-Банка Трансильвания Клуж-Напока" (Румыния) - БК "Прометей" - 87:96 (22:28, 24:23, 24:21, 17:24)
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