Пол Джордж две-три недели из-за травмы

Звёздный игрок команды НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж пропустит как минимум две-три недели из-за травмы. Об этом пишет инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

По данным источника, у спортсмена был выявлен вывих правого колена. Через две-три недели ему предстоит повторное обследование.

Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с "Оклахома-Сити Тандер" (100:101), состоявшемся 22 марта.