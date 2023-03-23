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Пол Джордж две-три недели из-за травмы
Игрок не поможет своей команде
Звёздный игрок команды НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж пропустит как минимум две-три недели из-за травмы. Об этом пишет инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
По данным источника, у спортсмена был выявлен вывих правого колена. Через две-три недели ему предстоит повторное обследование.
Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с "Оклахома-Сити Тандер" (100:101), состоявшемся 22 марта.
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