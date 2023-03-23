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Джоэл Эмбиид сыграет в матче с Голден Стэйт

Баскетбол
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Баскетболист восстанавливается от травмы

Джоэл Эмбиид сыграет в матче с Голден Стэйт

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Звёздный центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид примет участие в предстоящем матче команды с "Голден Стэйт", сообщил инсайдер Кит Помпей в социальной сети.

По информации источника, у Эмбиида обнаружено лёгкое растяжение правой икры. Это не помешает ему принять участие в следующем матче регулярного сезона НБА.

Эмбиид получил травму икроножной мышцы ещё в прошлом матче, когда его команда играла с "Чикаго Буллз". Тогда баскетболист пропустил вторую половину встречи.

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В статье: Джоэл Эмбиид Джоэль Эмбиид Филадельфия Сиксерс
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