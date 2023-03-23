Леброн Джеймс: Нет никакой намеченной даты моего возвращения

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о сроках своего возвращения.

"Сегодня не было никакого обследования, нет никакой намеченной даты моего возвращения. Я просто работаю каждый день, чтобы повысить шансы на возвращение в лучшей форме, когда бы это ни произошло. Да благословит Господь ваши источники. Я говорю за себя", — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.