НБА. Трехочковый Окоро принес победу Кливленду, Клипперс разгромили Оклахому

24 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно четыре матча.

"Орландо Мэджик" – "Нью-Йорк Никс" – 111:106

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Шарлотт Хорнетс" – 115:96

"Бруклин Нетс" – "Кливленд Кавальерс" – 114:116

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 127:105

В матче "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс" решающим трёхочковым броском отметился американский лёгкий форвард гостей Айзек Окоро. Он принёс победу своей команде на последних секундах игры.

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе "Крипто.ком Арена" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:105.

Самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 32 очка, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 24 очка, сделал два подбора и семь передач.

Лучшим результат у гостей показал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим австралийского защитника Джоша Гидди, который набрал 18 очков, сделал три подбора и четыре передачи.

Таким образом, "Клипперс" на сей раз обыграли соперников. В прошлой очной игре они уступили.