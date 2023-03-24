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НБА. Трехочковый Окоро принес победу Кливленду, Клипперс разгромили Оклахому
Результаты матчей НБА
hoopshabit.com
24 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно четыре матча.
"Орландо Мэджик" – "Нью-Йорк Никс" – 111:106
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Шарлотт Хорнетс" – 115:96
"Бруклин Нетс" – "Кливленд Кавальерс" – 114:116
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 127:105
В матче "Бруклин Нетс" и "Кливленд Кавальерс" решающим трёхочковым броском отметился американский лёгкий форвард гостей Айзек Окоро. Он принёс победу своей команде на последних секундах игры.
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе "Крипто.ком Арена" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:105.
Самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 32 очка, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 24 очка, сделал два подбора и семь передач.
Лучшим результат у гостей показал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим австралийского защитника Джоша Гидди, который набрал 18 очков, сделал три подбора и четыре передачи.
Таким образом, "Клипперс" на сей раз обыграли соперников. В прошлой очной игре они уступили.
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