Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкасские Мавпы не смогли обыграть БИПУ в матче Суперлиги
Команда показывает далеко не лучшую игру в нынешнем сезоне
Фото: ФБУ
24 марта состоялся перенесенный Суперлиги, в котором "Черкасские Мавпы" принимали БИПУ из Одессы.
Гости провели уверенную первую половину игры и ушли на отдых с 16-очковым преимуществом. После перерыва хозяева попытались отыграться, но кроме 6 очков так и не смогли ничего сделать.
БИПА с 18 победами в активе делят с "Киев-Баскетом" третье место в турнирной таблице. "Мавпы" идут на 7-й позиции, имея 6 побед за 21-е поражение.
"Черкасские Мавпы" – "БИПА" – 78:89 (19:25, 14:24, 24:18, 21:22)
Популярное сейчас
- Официально: Бавария уволила Юлиана Нагельсманна. Известно имя нового главного тренера
- Украина U21 - Дания U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Главный тренер Лейкерс рассказал, когда Леброн Джеймс вернется на площадку
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО