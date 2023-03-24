Черкасские Мавпы не смогли обыграть БИПУ в матче Суперлиги

24 марта состоялся перенесенный Суперлиги, в котором "Черкасские Мавпы" принимали БИПУ из Одессы.

Гости провели уверенную первую половину игры и ушли на отдых с 16-очковым преимуществом. После перерыва хозяева попытались отыграться, но кроме 6 очков так и не смогли ничего сделать.

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БИПА с 18 победами в активе делят с "Киев-Баскетом" третье место в турнирной таблице. "Мавпы" идут на 7-й позиции, имея 6 побед за 21-е поражение.

"Черкасские Мавпы" – "БИПА" – 78:89 (19:25, 14:24, 24:18, 21:22)