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Прометей одержал уверенную победу над эстонским Виймси
Украинский баскетбольный клуб победил 30-й раз подряд во всех турнирах
Фото: prometeyvc
Сегодня в 17:00 в Риге состоялся первый матч 1/4 финала Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги. Украинский "Прометей" одержал убедительную победу над эстонским клубом "Виймси" со счетом 91:69.
Таким образом, "Прометей" выиграл регулярный чемпионат ЛЕБЛ, одержав 29 побед и потерпев лишь 1 поражение. "Ваймси" финишировал на 8-й позиции.
Второй матч серии пройдет через неделю, 1 апреля, на площадке соперника в Эстонии. Борьба идет до двух побед в серии. Финал четырех состоится 7-8 апреля в Таллинне.
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