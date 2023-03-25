Прометей одержал уверенную победу над эстонским Виймси

Сегодня в 17:00 в Риге состоялся первый матч 1/4 финала Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги. Украинский "Прометей" одержал убедительную победу над эстонским клубом "Виймси" со счетом 91:69.

Таким образом, "Прометей" выиграл регулярный чемпионат ЛЕБЛ, одержав 29 побед и потерпев лишь 1 поражение. "Ваймси" финишировал на 8-й позиции.

Второй матч серии пройдет через неделю, 1 апреля, на площадке соперника в Эстонии. Борьба идет до двух побед в серии. Финал четырех состоится 7-8 апреля в Таллинне.