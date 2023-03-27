НБА. Лейкерс прервали победную серию, Миннесота переиграла Голден Стэйт

27 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно девять матчей.

"Шарлотт Хорнетс" – "Даллас Маверикс" – 110:104

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Чикаго Буллз" – 108:118

"Кливленд Кавальерс" – "Хьюстон Рокетс" – 108:91

"Бостон Селтикс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 137:93

"Атланта Хоукс" – "Мемфис Гриззлиз" – 119:123

"Торонто Рэпторс" – "Вашингтон Уизардс" – 114:104

"Орландо Мэджик" – "Бруклин Нетс" – 119:106

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 112:118

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Миннесота Тимбервулвз" – 96:99

В последнем матче самым результативным игроком у "Голден Стэйт" стал американский защитник Джордан Пул, набравший 27 очков, четыре подбора и две передачи.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Чикаго Буллз". Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе "Крипто.ком Арена" и завершилась победой гостей со счётом 118:108.

Самым результативным в составе "Чикаго" стал Зак Лавин, который записал в свой актив 32 очка. Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе "Лейкерс" отличился Леброн Джеймс, вышедший на площадку впервые за месяц и набравший 19 очков.

Стоит отметить, что "Лейкерс" прервали победную серию, которая составляла три матча.