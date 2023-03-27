Леброн Джеймс второй раз в карьере вышел на площадку со скамейки запасных

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" вышел на площадку со скамейки запасных, что произошло всего второй раз в его карьере. Об этом пишет Yahoo Sports.

Напомним, игра между "Лейкерс" и "Буллз" состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе "Крипто.ком Арена" и завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц, набрав 19 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата "Лос-Анджелес" вновь встретится с "Чикаго" 30 марта.