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Леброн Джеймс второй раз в карьере вышел на площадку со скамейки запасных

Баскетбол
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Годы берут свое

Леброн Джеймс второй раз в карьере вышел на площадку со скамейки запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" вышел на площадку со скамейки запасных, что произошло всего второй раз в его карьере. Об этом пишет Yahoo Sports.

Напомним, игра между "Лейкерс" и "Буллз" состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе "Крипто.ком Арена" и завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц, набрав 19 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата "Лос-Анджелес" вновь встретится с "Чикаго" 30 марта.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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