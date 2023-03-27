Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс второй раз в карьере вышел на площадку со скамейки запасных
Годы берут свое
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" вышел на площадку со скамейки запасных, что произошло всего второй раз в его карьере. Об этом пишет Yahoo Sports.
Напомним, игра между "Лейкерс" и "Буллз" состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе "Крипто.ком Арена" и завершилась победой гостей со счётом 118:108. Леброн вышел на площадку впервые за месяц, набрав 19 очков.
В следующем матче регулярного чемпионата "Лос-Анджелес" вновь встретится с "Чикаго" 30 марта.
Популярное сейчас
- Нива играет вничью с Рухом. Таблица спаррингов Первой лиги
- Командующий Сухопутных войск ВСУ – о ситуации в Бахмуте: Идет наиболее интенсивная фаза боев
- Оккупанты несут большие потери. Генштаб предоставил актуальные данные по "хорошим россиянам"
- Прометей одержал уверенную победу над эстонским Виймси
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО