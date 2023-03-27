Леброн Джеймс: Мы можем попасть в шестёрку лучших команд Запада

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс", американский ветеран Леброн Джеймс высказался о шансах команды на выход в плей-офф после поражения в матче с "Чикаго Буллз" (108:118).

"Мы идём с показателем 8-5 в последних 13 матчах, и я действительно считаю, что мы можем попасть в шестёрку лучших. К чёрту плей-ин… Даже мысли об этом побудили к возвращению в строй", – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.

Напомним, что 38-летний Джеймс впервые с 26 февраля появился на площадке после травмы сухожилия.