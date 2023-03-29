Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА
Баскетболисты реализовали по 250 очков
Один из лучших игроков "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри и Клэй Томпсон в третий раз за время выступления в НБА реализовали по 250 трёхочковых бросков за сезон.
Таких показателей они добиваются в третий раз за время карьеры в лиге.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 120:109.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ отразили 57 атак россиян на четырех направлениях
- Знак качества. Турция - Хорватия 0:2. Видео голов и обзор матча
- Провал Красной фурии. Шотландия - Испания 2:0. Видео голов и обзор матча
- Прометей одержал уверенную победу над эстонским Виймси
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
- 09:41 Весь спорт НБА. Ирвинг и Дончич принесли победу Далласу над Ютой, Уорриорз проиграли второй матч после возвращения Карри
- 15:55 Весь спорт Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении Стефена Карри и других спортсменов
- 09:36 Весь спорт НБА. Дабл-дабл Адетокумбо помог Милуоки обыграть Даллас, Голден Стэйт оказался сильнее Милуоки
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн