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Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА

Баскетбол
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Баскетболисты реализовали по 250 очков

Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА

Новина українською

Один из лучших игроков "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри и Клэй Томпсон в третий раз за время выступления в НБА реализовали по 250 трёхочковых бросков за сезон.

Таких показателей они добиваются в третий раз за время карьеры в лиге.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 120:109.

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В статье: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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