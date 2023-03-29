Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА

Один из лучших игроков "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри и Клэй Томпсон в третий раз за время выступления в НБА реализовали по 250 трёхочковых бросков за сезон.

Таких показателей они добиваются в третий раз за время карьеры в лиге.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 120:109.