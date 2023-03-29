Киев-Баскет с разницей в 40 очков обыграл Прикарпатье-Говерлу

Столичный Киев-Баскет разгромил Прикарпатье-Говерлу 83:43 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Говерла-Прикарпатье плохо начала матч, набрав за первые шесть минут всего два очка и проиграв этот отрезок 2:12. Во второй четверти Киев-Баскет увеличил свое преимущество до 18 очков, выиграв десятиминутку 22:11.

После большого перерыва киевляне не снизили темп, в результате выиграв +40.

Самым результативным игроком матча стал Игорь Дубоненко с 17 очками. В Прикарпатье-Говерле Артем Водолазский набрал 15 очков, к которым добавил 9 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Бкдивельник

Прикарпатье-Говерла - Киев-Баскет 43:83 (10:17, 11:22, 11:22, 11:22)