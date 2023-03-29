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Киев-Баскет с разницей в 40 очков обыграл Прикарпатье-Говерлу
Результат матча Суперлиги
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Столичный Киев-Баскет разгромил Прикарпатье-Говерлу 83:43 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Говерла-Прикарпатье плохо начала матч, набрав за первые шесть минут всего два очка и проиграв этот отрезок 2:12. Во второй четверти Киев-Баскет увеличил свое преимущество до 18 очков, выиграв десятиминутку 22:11.
После большого перерыва киевляне не снизили темп, в результате выиграв +40.
Самым результативным игроком матча стал Игорь Дубоненко с 17 очками. В Прикарпатье-Говерле Артем Водолазский набрал 15 очков, к которым добавил 9 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкассы, ПС Бкдивельник
Прикарпатье-Говерла - Киев-Баскет 43:83 (10:17, 11:22, 11:22, 11:22)
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