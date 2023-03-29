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Прометей - Умана Рейер Венеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Кубка Европы
Фото: prometeybc
29 марта, БК "Прометей" сыграет свой последний поединок регулярного сезона Еврокубка. Соперником украинской команды станет "Умана Рейер Венеция" из Италии.
Начало матча в 19:00
БК Прометей - Умана Рейер Венеция
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