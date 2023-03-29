  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей - Умана Рейер Венеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей - Умана Рейер Венеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Кубка Европы

Прометей - Умана Рейер Венеция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: prometeybc

Новина українською

29 марта, БК "Прометей" сыграет свой последний поединок регулярного сезона Еврокубка. Соперником украинской команды станет "Умана Рейер Венеция" из Италии.

Начало матча в 19:00

БК Прометей - Умана Рейер Венеция

По теме
yellow-arrow
Киев-Баскет с разницей в 40 очков обыграл Прикарпатье-Говерлу
yellow-arrow
Стефен Карри и Клэй Томпсон установили ещё одно достижение в НБА
yellow-arrow
НБА. Голден Стэйт переиграл Пеликанс, Хорнетс в напряженном матче оказались сильнее Хорнетс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде