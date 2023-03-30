  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. "Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет": смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет": смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Суперлиги

"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет": смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФБУ

Новина українською

В четверг, 30 марта "Черкасские Мавпы" будут принимать "Киев-Баскет". Встреча состоится на ПС "Будивельник".

Суперлига.

Начало в 16:45

"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет"

По теме
yellow-arrow
БИПА не испытала проблем в матче с Прикарпатьем-Говерлой
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Мы создали машину, которая уничтожила всю оппозицию в Формуле-1
yellow-arrow
НБА опубликовала рейтинг претендентов на звание лучшего игрока сезона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде