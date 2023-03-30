Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет": смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: ФБУ
В четверг, 30 марта "Черкасские Мавпы" будут принимать "Киев-Баскет". Встреча состоится на ПС "Будивельник".
Суперлига.
Начало в 16:45
"Черкасские Мавпы" - "Киев-Баскет"
По теме
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ГУР: Враг будет пытаться сорвать наше наступление
- Алексею Михайличенко - 60 лет: что вы знаете о легендарном игроке Динамо? Квиз
- Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта
- Прометей одержал вторую победу над Рейєр Венецией в Еврокубке
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн