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Старый Луцк одержал шестую победу в сезоне, обыграв Политехнику-Галичину
Хозяева добыли волевую победу
Фото: ФБУ
Старый Луцк-Универсист одержал победу над Политехникой-Галичиной в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.
В начале матча львовяне повели +11, но дальше игра выровнялась и в начале второй четверти счет сравнялся 23:23. Ровная вторая десятиминутка завершилась почти с равным счетом – 41:40.
Третья четверть удалась лучше хозяевам, которые постепенно увеличили свое преимущество до 10 очков. Несмотря на попытки львовян вернуть интригу к матчу, игроки Старого Луцка удержали победу, которая стала лишь шестой для них в этом сезоне.
Самым результативным игроком матча стал Юрий Крамар, принесший Политехнике-Галичине 20 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк - Политехника-Галичина 87:76 (20:23, 21:17, 22:13, 24:23)
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