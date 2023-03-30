Старый Луцк одержал шестую победу в сезоне, обыграв Политехнику-Галичину

Старый Луцк-Универсист одержал победу над Политехникой-Галичиной в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

В начале матча львовяне повели +11, но дальше игра выровнялась и в начале второй четверти счет сравнялся 23:23. Ровная вторая десятиминутка завершилась почти с равным счетом – 41:40.

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Третья четверть удалась лучше хозяевам, которые постепенно увеличили свое преимущество до 10 очков. Несмотря на попытки львовян вернуть интригу к матчу, игроки Старого Луцка удержали победу, которая стала лишь шестой для них в этом сезоне.

Самым результативным игроком матча стал Юрий Крамар, принесший Политехнике-Галичине 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк - Политехника-Галичина 87:76 (20:23, 21:17, 22:13, 24:23)