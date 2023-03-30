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Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты очередного матча чемпионата Украины

Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в матче Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

Киев-Баскет одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Черкасских Мавп.

Команда Холопова совершила мощный рывок еще до большого перерыва и в итоге выиграла ее с преимуществом в 20 очков. Вторая часть матча пошла хозяевам на пользу, однако догнать киевский клуб им так и не удалось.

Лучшим игроком игры стал форвард Киев-Баскета Вадим Заплотинский, набравший 18 очков, совершил 6 подборов и 3 перехвата (РЭ 26).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 63:78 (13:15, 11:29, 18:15, 21:19)

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В статье: БК Киев-Баскет Черкасские Мавпы
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