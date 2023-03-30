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Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в матче Суперлиги
Результаты очередного матча чемпионата Украины
Фото: ФБУ
Киев-Баскет одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Черкасских Мавп.
Команда Холопова совершила мощный рывок еще до большого перерыва и в итоге выиграла ее с преимуществом в 20 очков. Вторая часть матча пошла хозяевам на пользу, однако догнать киевский клуб им так и не удалось.
Лучшим игроком игры стал форвард Киев-Баскета Вадим Заплотинский, набравший 18 очков, совершил 6 подборов и 3 перехвата (РЭ 26).
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 63:78 (13:15, 11:29, 18:15, 21:19)
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