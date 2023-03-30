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Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения
Разыгрывающий проводит результативный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата НБА с "Мемфис Гриззлиз" Уэстбрук стал автором дабл-дабла: 36 очков, четыре подбора и десять передач.
Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось оформить в матче как минимум 30 очков и 10 передач в составе пяти разных команд.
Напомним, матч состоялся в Мемфисе (США) на стадионе "ФедЭксФорум" и завершился победой гостей со счётом 141:132.
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