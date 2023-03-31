Нью-Орлеан переиграл Денвер, Бостон громит Милуоки

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся очередной матч НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс".

Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:88.

Лучшим игроком у "Денвера" стал американский разыгрывающий Джамал Маррей, заработавший 21 очко, четыре подбора и семь передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэндон Ингрэм. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и десять передач.

Благодаря этой победе Нью-Орлеан сможет побороться с Голден Стэйт за место в 1/8 финала плей-офф НБА.

В паралельном матче "Милуоки Бакс" сыграл с "Бостон Селтикс". Уверенную победу в этом матче одаржали гости. Звездный лёгкий форвард гостей Джейсон Тейтум обошёл Пола Пирса и занял второе место в истории франшизы по количеству матчей с 40+ очками.

Теперь на счету Тейтума 22 таких матча. На первом месте расположился Ларри Бёрд. У него в копилке 47 матчей с 40+ очками.

"Милуоки Бакс" – "Бостон Селтикс" – 99:140

"Денвер Наггетс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 88:107