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НБА. Михайлюк проводит хороший матч, но Шарлот уступает Чикаго, Индиана побеждает Оклахому
Результаты тура НБА
nba.com/thunder
В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Орландо"
109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31)
"Индиана" – "Оклахома"
121:117 (36:32, 29:29, 25:33, 31:23)
"Филадельфия" - "Торонто"
117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24)
"Шарлотт" - "Чикаго"
91:121 (23:31, 23:31, 31:28, 14:31)
Защитник "Шарлотт", украинец Святослав Михайлюк вышел в старте и набрал 16 очков (2/5 трехочковых), 2 подбора и 5 передач, 1 фол, 2 потери и 1 блок-шот за 34 минуты на площадке. Он стал вторым по результативности в команде. Это второй лучший матч сезона для украинца (в игре против "Оклахомы" он набрал 18 очков).
"Бостон" – "Юта"
122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)
"Бруклин" - "Атланта"
124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)
"Кливленд" - "Нью-Йорк"
116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)
"Мемфис" - "Клипперс"
108:94 (21:34, 34:17, 31:21, 22:22)
"Миннесота" – "Лейкерс"
111:123 (29:27, 36:28, 18:35, 28:33)
"Хьюстон" – "Детройт"
121:115 (31:28, 27:33, 33:31, 30:23)
"Голден Стейт" - "Сан-Антонио"
130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27)
"Портленд" - "Сакраменто"
114:138 (27:36, 32:35, 30:33, 25:34)
"Финикс" - "Денвер"
100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19)
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