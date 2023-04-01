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НБА. Михайлюк проводит хороший матч, но Шарлот уступает Чикаго, Индиана побеждает Оклахому

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Михайлюк проводит хороший матч, но Шарлот уступает Чикаго, Индиана побеждает Оклахому

nba.com/thunder

UA-Футбол
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В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Орландо"

109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31)

"Индиана" – "Оклахома"

121:117 (36:32, 29:29, 25:33, 31:23)

"Филадельфия" - "Торонто"

117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24)

"Шарлотт" - "Чикаго"

91:121 (23:31, 23:31, 31:28, 14:31)

Защитник "Шарлотт", украинец Святослав Михайлюк вышел в старте и набрал 16 очков (2/5 трехочковых), 2 подбора и 5 передач, 1 фол, 2 потери и 1 блок-шот за 34 минуты на площадке. Он стал вторым по результативности в команде. Это второй лучший матч сезона для украинца (в игре против "Оклахомы" он набрал 18 очков).

"Бостон" – "Юта"

122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)

"Бруклин" - "Атланта"

124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)

"Кливленд" - "Нью-Йорк"

116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)

"Мемфис" - "Клипперс"

108:94 (21:34, 34:17, 31:21, 22:22)

"Миннесота" – "Лейкерс"

111:123 (29:27, 36:28, 18:35, 28:33)

"Хьюстон" – "Детройт"

121:115 (31:28, 27:33, 33:31, 30:23)

"Голден Стейт" - "Сан-Антонио"

130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27)

"Портленд" - "Сакраменто"

114:138 (27:36, 32:35, 30:33, 25:34)

"Финикс" - "Денвер"

100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк
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