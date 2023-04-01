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Тренер Шарлотт похвалил Михайлюка, назвав ключевым игроком
Комментарий наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер баскетбольного клуба "Шарлотт" Стив Клиффорд прокомментировал
"Они (Чикаго – прим) давили на мяч, но мы не ответили, как должны были. И не делали этого в течение всего матча.
Что мы делали реально хорошо – это бросали трехочковые. Но "Чикаго" был шагом впереди на обеих половинах площадки.
Святослав Михайлюк удачно создавал, принимал правильные решения в атаке, Букнайт удачно создавал ситуации для бросков, в частности, после дриблинга. Эти двое баскетболистов держали нас в игре" – сказал он.
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