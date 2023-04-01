Тренер Шарлотт похвалил Михайлюка, назвав ключевым игроком

Главный тренер баскетбольного клуба "Шарлотт" Стив Клиффорд прокомментировал игру своей команды в очередном туре НБА против "Чикаго". Его слова цитирует сайт НБА:

"Они (Чикаго – прим) давили на мяч, но мы не ответили, как должны были. И не делали этого в течение всего матча.

Что мы делали реально хорошо – это бросали трехочковые. Но "Чикаго" был шагом впереди на обеих половинах площадки.

Святослав Михайлюк удачно создавал, принимал правильные решения в атаке, Букнайт удачно создавал ситуации для бросков, в частности, после дриблинга. Эти двое баскетболистов держали нас в игре" – сказал он.