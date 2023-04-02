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НБА. Майами побеждают Даллас, Клипперс уступают Нью-Орлеану

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Майами побеждают Даллас, Клипперс уступают Нью-Орлеану

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Майами" – "Даллас"

129:122 (44:31, 32:33, 26:32, 27:26)

"Нью-Орлеан" – "Клипперс"

122:114 (21:31, 34:25, 36:34, 31:24)

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В статье: НБА
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