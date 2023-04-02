Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Майами побеждают Даллас, Клипперс уступают Нью-Орлеану
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Майами" – "Даллас"
129:122 (44:31, 32:33, 26:32, 27:26)
"Нью-Орлеан" – "Клипперс"
122:114 (21:31, 34:25, 36:34, 31:24)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Эльче - Барселона 0:4. Размялись перед Эль Класико
- Скрипник: Все закономерно, мы проиграли Александрии по делу
- Зинченко – лидер Арсенала в матче против Лидса по касаниям к мячу и количеству передач
- Тренер Шарлотт похвалил Михайлюка, назвав ключевым игроком
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн