Михайлюк установил личный рекорд результативности в НБА

Украинец Святослав Михайлюк установил свой новый рекорд результативности в матче НБА.

Это произошло в игре против "Торонто", в которой его команда уступила со счетом 108:128.

Украинец набрал 26 очков, четыре подбора и пять передач за 33:29 на площадке.

Ранее у Михайлюка лучший личный результат был – 25 очков за "Детройт Пистонс" против "Атланты Хоукс" в январе 2020 года.