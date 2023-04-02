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Михайлюк установил личный рекорд результативности в НБА
Украинский баскетболист набрал 26 очков в игре Шарлотт против Торонто
Украинец Святослав Михайлюк установил свой новый рекорд результативности в матче НБА.
Это произошло в игре против "Торонто", в которой его команда уступила со счетом 108:128.
Украинец набрал 26 очков, четыре подбора и пять передач за 33:29 на площадке.
Ранее у Михайлюка лучший личный результат был – 25 очков за "Детройт Пистонс" против "Атланты Хоукс" в январе 2020 года.
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