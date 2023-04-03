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НБА. Нью-Йорк гарантировал себе место в плей-офф, обыграв Вашингон, Атланта в оверайме одолела Даллас

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Нью-Йорк гарантировал себе место в плей-офф, обыграв Вашингон, Атланта в оверайме одолела Даллас

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3 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно девять матчей.

"Атланта Хоукс" – "Даллас Маверикс" – 132:130 ОТ

"Нью-Йорк Никс" – "Вашингтон Уизардс" – 118:109

"Орландо Мэджик" – "Детройт Пистонс" – 128:102

"Сакраменто Кингз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 134:142 ОТ

"Хьюстон Рокетс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 109:134

"Оклахома-Сити Тандер" – "Финикс Санз" – 118:128

"Кливленд Кавальерс" – "Индиана Пэйсерс" – 115:105

"Милуоки Бакс" – "Филадельфия Сиксерс" – 117:104

"Денвер Наггетс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 112:110

В одном из матчей "Денвер Наггетс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:110.

Самым ярким игроком у "Денвера" стал американский баскетболист Майкл Портер, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 11 подборов, но ни одной передачи.

У гостей лучшим стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету 25 очков, пять подборов и четыре передачи.

В паралельном матче "Нью-Йорк Никс" принимал "Вашингтон Уизардс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:109.

Самым результативным игроком у "Нью-Йорка" стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 27 очков, три подбора и восемь передач

Наибольшее количество очков у гостей набрал американский форвард Кори Кисперт. На его счету 29 очков, три подбора, но нет передач. Также отметим американского защитника Джонни Дэвиса, который заработал 16 очков, шесть подборов и три передачи.

"Нью-Йорк" после этой победы гарантировал себе место в плей-офф. "Уизардс", в свою очередь, потеряли математические шансы на попадание как минимум в плей-ин.

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