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Даллас впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений

Баскетбол
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Команда не может выйти на бывалый уровень

Даллас впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений

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Баскетболисты "Даллас Маверикс" впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений. Техасский клуб гарантировал себе менее 50% побед по итогам регулярного чемпионата НБА.

Напомним, сегодня баскетболисты "Далласа" на выезде уступили "Атланте Хоукс" — 130:132.

Стоит отметить, что "Маверикс" в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз.

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В статье: Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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