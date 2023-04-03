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Даллас впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений
Команда не может выйти на бывалый уровень
Фото - Facebook
Баскетболисты "Даллас Маверикс" впервые с сезона-2018/2019 закончат его с отрицательным балансом побед и поражений. Техасский клуб гарантировал себе менее 50% побед по итогам регулярного чемпионата НБА.
Напомним, сегодня баскетболисты "Далласа" на выезде уступили "Атланте Хоукс" — 130:132.
Стоит отметить, что "Маверикс" в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз.
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