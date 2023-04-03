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Леброн Джеймс: Мы должны продолжать строить то, что мы строили в течение последнего месяца
Баскетболист уверен, что клуб на правильном пути
Фото: Sportscasting
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу прогресса команды за последний месяц.
"Мы просто хотим поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность бороться за чемпионство. Это путешествие, и очевидно, что у нас не такая хорошая сыгранность, как у многих других команд, которые стремятся выиграть чемпионат, но мне нравится то, что мы создали за последний месяц. Даже когда я выбыл на четыре недели, мне нравилось то, что мы строили, и я рад вернуться в строй.
Эти последние четыре игры очень важны для нашей команды. Не только в плане результата, но и в плане сыгранности. Мы должны продолжать строить то, что мы строили в течение последнего месяца или около того. Так что посмотрим, что произойдёт", — приводит слова Джеймса ESPN.
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