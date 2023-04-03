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Прометей добыл тяжелую победу над Виймси/Спортлэнд и вышел в полуфинал ЛЕБЛ

Баскетбол
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Украинскому клубу пришлось попотеть

Прометей добыл тяжелую победу над Виймси/Спортлэнд и вышел в полуфинал ЛЕБЛ

Фото: БК Прометей

Новина українською

В понедельник, 3 апреля в 1/4 финала Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги "Прометей" принимал "Виймси/Спортленд".

Украинский клуб начал матч с гандикапа в 8 пунктов – 12:4. После этого хозяева не отдавали преимущества соперникам.

В дебюте второй десятиминутки игрокам "Ваймси" стали получаться трехочковые броски. Это помогло соперникам сократить свое отставание до одного владения – 16:19. "Прометей" вернулся на "7", однако гости также добавили.

В начале заключительной четверти игру хозяев площадки освежил Вячеслав Петров. Кульминация поединка пришлась на последний двухминутный отрезок. Наша команда была сильнее в клатче и одержала сверхтяжелую победу.

"Прометей" одержал вторую победу над "Ваймси" в серии и завоевал последнюю путевку в Финал Четырех ЛЕБЛ.

3 апреля. Латвийская Эстонская баскетбольная лига. 1/4 финала

БК "Прометей" - БК "Вимси/Спортленд" - 59:57 (17:10, 10:20, 14:18, 18:9

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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