Названы игроки недели в НБА

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис и лёгкий форвард "Бруклин Нетс" Микал Бриджес были названы игроками недели в своих конференциях, пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Дэвис в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 38,7 очка, делал 11,7 подбора и 2 блок-шота. "Озёрники" за этот период одержали три победы без поражений.

Бриджес, в свою очередь, отмечался 33 очками, 5,7 подбора и 3,7 передачи в среднем.