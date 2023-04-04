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Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
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Ими стали игроки Лейкерс и Бруклина

Названы игроки недели в НБА

Фото: Los Angeles Times

Новина українською

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис и лёгкий форвард "Бруклин Нетс" Микал Бриджес были названы игроками недели в своих конференциях, пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Дэвис в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 38,7 очка, делал 11,7 подбора и 2 блок-шота. "Озёрники" за этот период одержали три победы без поражений.

Бриджес, в свою очередь, отмечался 33 очками, 5,7 подбора и 3,7 передачи в среднем.

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В статье: НБА
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