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НБА опубликовала рейтинг силы клубов
Бостон по прежнему в лидерах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Бостон Селтикс". В тройку лучших также входят "Милуоки Бакс" и "Денвер Наггетс".
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. "Бостон Селтикс".
2. "Милуоки Бакс".
3. "Денвер Наггетс".
4. "Филадельфия Сиксерс".
5. "Финикс Санз".
6. "Кливленд Кавальерс".
7. "Мемфис Гриззлиз".
8. "Сакраменто Кингз".
9. "Нью-Йорк Никс".
10. "Голден Стэйт Уорриорз".
Отметим, что "Бостон" занимает второе место в Восточной конференции с 54 победами и 24 поражениями. "Милуоки" – лидер Востока с 56 победами при 22 поражениях.
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