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НБА опубликовала рейтинг силы клубов

Баскетбол
(1 голосов)

Бостон по прежнему в лидерах

НБА опубликовала рейтинг силы клубов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Бостон Селтикс". В тройку лучших также входят "Милуоки Бакс" и "Денвер Наггетс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Бостон Селтикс".

2. "Милуоки Бакс".

3. "Денвер Наггетс".

4. "Филадельфия Сиксерс".

5. "Финикс Санз".

6. "Кливленд Кавальерс".

7. "Мемфис Гриззлиз".

8. "Сакраменто Кингз".

9. "Нью-Йорк Никс".

10. "Голден Стэйт Уорриорз".

Отметим, что "Бостон" занимает второе место в Восточной конференции с 54 победами и 24 поражениями. "Милуоки" – лидер Востока с 56 победами при 22 поражениях.

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В статье: НБА
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