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НБА. Леброн Джеймс на последних секундах принес победу Лейкерс, Карри помог Голден Стєйт переиграть Олахому
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
5 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно 13 матчей.
"Орландо Мэджик" – "Кливленд Кавальерс" – 113:117
"Шарлотт Хорнетс" – "Торонто Рэпторс" – 100:120
"Вашингтон Уизардс" – "Милуоки Бакс" – 128:140
"Детройт Пистонс" – "Майами Хит" – 105:118
"Бруклин Нетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 102:107
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сакраменто Кингз" – 103:121
"Чикаго Буллз" – "Атланта Хоукс" – 105:123
"Мемфис Гриззлиз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:109
"Хьюстон Рокетс" – "Денвер Наггетс" – 124:103
"Филадельфия Сиксерс" – "Бостон Селтикс" – 103:101
"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 133:135 ОТ
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Оклахома-Сити Тандер" – 136:125
"Финикс Санз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 115:94
В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся матч, в котором "Юта Джаз" принимала "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.
Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, пять подборов и пять результативных передач.
У "Юты" можно выделить выступления трёх игроков. Канадский центровой Келли Олиник набрал 23 очка, семь подборов и семь передач. Защитник Тэйлен Хортон-Такер отметился 23 очками, четырьмя подборами и семью ассистами. Лёгкий форвард Очаи Агбаджи набрал 22 очка.
Стоит отметить. что Леброн Джеймс забросил победные мячи после прорыва.
В паралельном матче "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:125.
Лучшим игроком стал двукратный MVP НБА Стефен Карри. На его счету 34 очка, пять подборов и шесть результативных передач.
В составе гостей отличился канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 32 очка, пять подборов и семь ассистов.
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