НБА. Леброн Джеймс на последних секундах принес победу Лейкерс, Карри помог Голден Стєйт переиграть Олахому

5 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно 13 матчей.

"Орландо Мэджик" – "Кливленд Кавальерс" – 113:117

"Шарлотт Хорнетс" – "Торонто Рэпторс" – 100:120

"Вашингтон Уизардс" – "Милуоки Бакс" – 128:140

"Детройт Пистонс" – "Майами Хит" – 105:118

"Бруклин Нетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 102:107

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сакраменто Кингз" – 103:121

"Чикаго Буллз" – "Атланта Хоукс" – 105:123

"Мемфис Гриззлиз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:109

"Хьюстон Рокетс" – "Денвер Наггетс" – 124:103

"Филадельфия Сиксерс" – "Бостон Селтикс" – 103:101

"Юта Джаз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 133:135 ОТ

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Оклахома-Сити Тандер" – 136:125

"Финикс Санз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 115:94

В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся матч, в котором "Юта Джаз" принимала "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный MVP НБА Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, пять подборов и пять результативных передач.

У "Юты" можно выделить выступления трёх игроков. Канадский центровой Келли Олиник набрал 23 очка, семь подборов и семь передач. Защитник Тэйлен Хортон-Такер отметился 23 очками, четырьмя подборами и семью ассистами. Лёгкий форвард Очаи Агбаджи набрал 22 очка.

Стоит отметить. что Леброн Джеймс забросил победные мячи после прорыва.

В паралельном матче "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:125.

Лучшим игроком стал двукратный MVP НБА Стефен Карри. На его счету 34 очка, пять подборов и шесть результативных передач.

В составе гостей отличился канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. Он набрал 32 очка, пять подборов и семь ассистов.