ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил победный мяч в матче с Ютой

В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся матч НБА, в котором "Юта Джаз" принимала "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.

Звёздный лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отметился ключевым попаданием в концовке игры. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в "краску" соперника и попал лэй-ап.

Благодаря этой победе "Лейкерс" временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.