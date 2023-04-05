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ВИДЕО. Леброн Джеймс забросил победный мяч в матче с Ютой
Проход на опыте
В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся матч НБА, в котором "Юта Джаз" принимала "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.
Звёздный лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отметился ключевым попаданием в концовке игры. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в "краску" соперника и попал лэй-ап.
Благодаря этой победе "Лейкерс" временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.
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