Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Мемфис в овертайме уступил Нью-Орлеану, даллас обыграл Сакраменто
Результаты матчей НБА
Фото: Sportsnet
6 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно восемь матчей.
"Детройт Пистонс" – "Бруклин Нетс" – 108:123
"Индиана Пэйсерс" – "Нью-Йорк Никс" – 129:138
"Бостон Селтикс" – "Торонто Рэпторс" – 97:93
"Милуоки Бакс" – "Чикаго Буллз" – 105:92
"Атланта Хоукс" – "Вашингтон Уизардс" – 134:116
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Мемфис Гриззлиз" – 138:131 ОТ
"Даллас Маверикс" – "Сакраменто Кингз" – 123:119
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 125:118
В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Сакраменто Кингз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.
Самым результативным игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, заработал четыре подбора и отдал восемь передач.
Лучшим у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 28 очков, пять подборов и восемь передач.
В паралельном матче "Мемфис Гриззлиз" уступил в овертайме "Нью-Орлеану", благодаря этому "Денвер" гарантировал себе первое место на Западе благодаря поражению "Мемфиса" от "Нью-Орлеана". "Наггетс" впервые в истории клуба займут первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата.
Популярное сейчас
- Хет-трик Бензема на Камп Ноу, возвращение Лэмпарда, переизбрание Павелко и Чеферина. Главные новости за 5 апреля
- "Эдельвейсы" сбили российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО
- Стив Никол: В моментах, когда Мудрик выходил один на один с вратарем, он выглядел как 14-летний мальчик
- Леброн Джеймс: Мы должны продолжать строить то, что мы строили в течение последнего месяца
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО