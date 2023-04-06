НБА. Мемфис в овертайме уступил Нью-Орлеану, даллас обыграл Сакраменто

6 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно восемь матчей.

"Детройт Пистонс" – "Бруклин Нетс" – 108:123

"Индиана Пэйсерс" – "Нью-Йорк Никс" – 129:138

"Бостон Селтикс" – "Торонто Рэпторс" – 97:93

"Милуоки Бакс" – "Чикаго Буллз" – 105:92

"Атланта Хоукс" – "Вашингтон Уизардс" – 134:116

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Мемфис Гриззлиз" – 138:131 ОТ

"Даллас Маверикс" – "Сакраменто Кингз" – 123:119

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 125:118

В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Сакраменто Кингз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.

Самым результативным игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 31 очко, заработал четыре подбора и отдал восемь передач.

Лучшим у гостей стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 28 очков, пять подборов и восемь передач.

В паралельном матче "Мемфис Гриззлиз" уступил в овертайме "Нью-Орлеану", благодаря этому "Денвер" гарантировал себе первое место на Западе благодаря поражению "Мемфиса" от "Нью-Орлеана". "Наггетс" впервые в истории клуба займут первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата.