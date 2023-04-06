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ВИДЕО. Лука Дончич совершил невероятный бросок со своей половины
Правда после финальной сирены
Фото: Fox News
В четверг, 6 апреля "Даллас Маверикс" принимал "Сакраменто Кингз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.
Разыгрывающий хозяев Лука Дончич за две секунды до конца основного времени после ввода мяча в игру совершил бросок со своей половины и попал по кольцу. Однако попадание не было засчитано, так как попытка была совершена по истечении игрового времени.
Словенец в этом матче отметился 29 очками, десятью подборами и шестью результативными передачами.
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