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ВИДЕО. Лука Дончич совершил невероятный бросок со своей половины

Баскетбол
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Правда после финальной сирены

ВИДЕО. Лука Дончич совершил невероятный бросок со своей половины

Фото: Fox News

Новина українською

В четверг, 6 апреля "Даллас Маверикс" принимал "Сакраменто Кингз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.

Разыгрывающий хозяев Лука Дончич за две секунды до конца основного времени после ввода мяча в игру совершил бросок со своей половины и попал по кольцу. Однако попадание не было засчитано, так как попытка была совершена по истечении игрового времени.

Словенец в этом матче отметился 29 очками, десятью подборами и шестью результативными передачами.

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В статье: Лука Дончич
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