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ВИДЕО. Леброн Джеймс отдал передачу Уэстбруку на скамейку запасных

Баскетбол
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Интересная ситуация

ВИДЕО. Леброн Джеймс отдал передачу Уэстбруку на скамейку запасных

Фото: MARCA

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Лос-Анджелес Клипперс" оказался в курьёзной ситуации.

В конце третьей четверти Джеймс собирался отдать пас Трою Брауну, но Леброн совершил потерю, в результате которой мяч оказался в руках разыгрывающего "Клипперс" Расселла Уэстбрука, находящегося на скамейке запасных.

Напомним, Уэстбрук и Леброн начинали сезон в одной команде. Уэстбрук был обменян зимой в "Юту", которая выкупила его контракт, что позволило Уэстбруку присоединиться к "Клипперс" в качестве свободного агента.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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