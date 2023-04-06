ВИДЕО. Леброн Джеймс отдал передачу Уэстбруку на скамейку запасных

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Лос-Анджелес Клипперс" оказался в курьёзной ситуации.

В конце третьей четверти Джеймс собирался отдать пас Трою Брауну, но Леброн совершил потерю, в результате которой мяч оказался в руках разыгрывающего "Клипперс" Расселла Уэстбрука, находящегося на скамейке запасных.

Напомним, Уэстбрук и Леброн начинали сезон в одной команде. Уэстбрук был обменян зимой в "Юту", которая выкупила его контракт, что позволило Уэстбруку присоединиться к "Клипперс" в качестве свободного агента.