Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкасские Мавпы - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: basket.com.ua
В четверг, 6 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины, в котором "Черкасские Мавпы" принимали "Говерлу".
Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.
Суперлига.
Начало в 18:00
Черкасские Мавпы - Говерла
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Британская разведка рассказала, что стоит за увольнением российского генерал-полковника Мурадова
- Лэмпард возглавил Челси – Фабрицио Романо
- Аль-Айн Реброва не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ – Ярмоленко вернулся в основу
- НБА. Леброн Джеймс на последних секундах принес победу Лейкерс, Карри помог Голден Стєйт переиграть Олахому
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн