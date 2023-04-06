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Черкасские Мавпы - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Суперлиги

Черкасские Мавпы - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: basket.com.ua

Новина українською

В четверг, 6 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины, в котором "Черкасские Мавпы" принимали "Говерлу".

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

Суперлига.

Начало в 18:00

Черкасские Мавпы - Говерла

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В статье: Черкасские Мавпы Прикарпатье-Говерла
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