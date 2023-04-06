Денвер впервые в истории возглавит Западную конференцию по итогам регулярного сезона

В Нью-Орлеане (США) на стадионе "Смути Кинг-центр" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Нью-Орлеан Пеликанс" принимал "Мемфис Гриззлиз".

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:131 в овертайме.

Благодаря поражению "Мемфиса" "Денвер Наггетс" гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона.

Стоит отметить, что это произошло впервые в истории, хотя "Наггетс" выступают в НБА уже с 1976 года.