  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Денвер впервые в истории возглавит Западную конференцию по итогам регулярного сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денвер впервые в истории возглавит Западную конференцию по итогам регулярного сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб выступает в лиге с 1976 года

Денвер впервые в истории возглавит Западную конференцию по итогам регулярного сезона

Новина українською

В Нью-Орлеане (США) на стадионе "Смути Кинг-центр" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Нью-Орлеан Пеликанс" принимал "Мемфис Гриззлиз".

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:131 в овертайме.

Благодаря поражению "Мемфиса" "Денвер Наггетс" гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона.

Стоит отметить, что это произошло впервые в истории, хотя "Наггетс" выступают в НБА уже с 1976 года.

По теме
yellow-arrow
Черкасские Мавпы - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
ВИДЕО. Леброн Джеймс отдал передачу Уэстбруку на скамейку запасных
yellow-arrow
ВИДЕО. Лука Дончич совершил невероятный бросок со своей половины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде