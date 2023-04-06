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Леброн Джеймс: Мы без проблем окажемся в плей-офф по итогам сезона, если не будет травм

Баскетбол
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Пока команда неплохо идет

Леброн Джеймс: Мы без проблем окажемся в плей-офф по итогам сезона, если не будет травм

Фото: Sportscasting

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу шансов своей команды на попадание в плей-офф.

"Если не будет травм, всё будет в порядке у нас — мы без проблем окажемся в плей-офф по итогам. Так что да. Самое важное — это оставаться здоровыми", — сказал Джеймс после игры с "Лос-Анджелес Клипперс"(118:125).

Самым результативным игроком этой встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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