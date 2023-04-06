  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в матче Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в матче Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Результат матча Суперлиги

Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в матче Суперлиги

Новина українською

В Ивано-Франковске состоялся матч Суперлиги, в котором хозяева площадки Прикарпатья-Говерла уступила Черкасским Мавпам со счетом 56:66.

Хозяева пошли на большой перерыв за 3 очка преимущества, но в третьей четверти пропустили мощный рывок от черкасцев, который в этом матче стал ключевым и решающим. Команда Артема Слипенчука перехватила инициативу и лидерство в счете уже не отпускала.

Завершать сезон команды матчами против Старого Луцка - Обезьяны сыграют 7 апреля, а Говерла в субботу, 8 апреля.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говела 66:56 (18:11, 12:22, 23:7, 13:16)

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс: Мы без проблем окажемся в плей-офф по итогам сезона, если не будет травм
yellow-arrow
Денвер впервые в истории возглавит Западную конференцию по итогам регулярного сезона
yellow-arrow
Черкасские Мавпы - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде