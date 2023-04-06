Черкасские Мавпы обыграли Прикарпатье-Говерлу в матче Суперлиги

В Ивано-Франковске состоялся матч Суперлиги, в котором хозяева площадки Прикарпатья-Говерла уступила Черкасским Мавпам со счетом 56:66.

Хозяева пошли на большой перерыв за 3 очка преимущества, но в третьей четверти пропустили мощный рывок от черкасцев, который в этом матче стал ключевым и решающим. Команда Артема Слипенчука перехватила инициативу и лидерство в счете уже не отпускала.

Завершать сезон команды матчами против Старого Луцка - Обезьяны сыграют 7 апреля, а Говерла в субботу, 8 апреля.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы - Прикарпатье-Говела 66:56 (18:11, 12:22, 23:7, 13:16)