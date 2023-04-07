Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей - Тарту: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Украинская команда в финале четырех Латвийско-Эстонской лиги
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
Слобожанский "Прометей" уверенно выиграл регулярный чемпионат Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, лишь однажды за тридцать матчей уступив. На первой стадии плей-офф слобожанцы в непростой борьбе одолели по матчам 2:1 "Виймси" и попали в Финал четырех турнира. Сегодня "Прометей" ожидает поединок против четвертой команды регулярного чемпионата, "Тарту". Стадия состоит из одного матча, и будет ли представитель Украины в финале, мы узнаем уже сегодня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в нашем Telegram-канале "Украинский спорт"
Латвийско-эстонская лига. Полуфинал
7 апреля. Начало в 16:00
"Прометей" (Украина) - "Тарту" (Эстония)
Трансляция – Youtube-канал Divisport
Популярное сейчас
- NYT: В Сеть попали планы США и НАТО о военных планах Украины – Пентагон начал расследование
- Стало известно, почему Яремчук не попал в заявку Брюгге на матч чемпионата
- СМИ: Неизвестные пытались пробраться в дом Месси в Испании
- Игрок Далласа приобрел остров площадью 20 тыс. квадратных метров
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан