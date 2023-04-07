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Прометей - Тарту: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда в финале четырех Латвийско-Эстонской лиги

Прометей - Тарту: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Слобожанский "Прометей" уверенно выиграл регулярный чемпионат Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, лишь однажды за тридцать матчей уступив. На первой стадии плей-офф слобожанцы в непростой борьбе одолели по матчам 2:1 "Виймси" и попали в Финал четырех турнира. Сегодня "Прометей" ожидает поединок против четвертой команды регулярного чемпионата, "Тарту". Стадия состоит из одного матча, и будет ли представитель Украины в финале, мы узнаем уже сегодня.

Латвийско-эстонская лига. Полуфинал
7 апреля. Начало в 16:00
"Прометей" (Украина) - "Тарту" (Эстония)
Трансляция – Youtube-канал Divisport

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