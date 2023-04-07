Прометей - Тарту: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Слобожанский "Прометей" уверенно выиграл регулярный чемпионат Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, лишь однажды за тридцать матчей уступив. На первой стадии плей-офф слобожанцы в непростой борьбе одолели по матчам 2:1 "Виймси" и попали в Финал четырех турнира. Сегодня "Прометей" ожидает поединок против четвертой команды регулярного чемпионата, "Тарту". Стадия состоит из одного матча, и будет ли представитель Украины в финале, мы узнаем уже сегодня.

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Латвийско-эстонская лига. Полуфинал

7 апреля. Начало в 16:00

"Прометей" (Украина) - "Тарту" (Эстония)

Трансляция – Youtube-канал Divisport